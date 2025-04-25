Риски велики: как Украине спасти переговорный процесс, несмотря на демарш США

Переговоры с участием США, Украины, Франции, Великобритании в том формате, который планировался в Лондоне 23 апреля, сорвались. Американцы недовольны, что украинская сторона до полного прекращения огня отказалась обсуждать территориальные вопросы, в частности по Крыму.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала высказал мнение, что сейчас вопрос в том или это ситуативный кризис и из него можно выйти, вернувшись к идее обсуждения прекращения огня, или это действительно приведет к паузе: кратковременной или длительной.

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Какая должна действовать украинская сторона?

Если пауза в переговорах действительно возникнет, это будет проблемой, но, как отметил политолог, не катастрофой. По его словам, катастрофа будет тогда, когда Украина согласится на требования, которые сейчас выдвигают США.

Это означает, что мы сейчас проиграем, а дальше будет следующий этап новых требований, от Украины будут требовать большего. Если мы сейчас проявим принципиальность, то тогда сможем через некоторое время вернуться к переговорному процессу,

– считает Фесенко.

Со стороны американских политиков звучат угрозы, что США могут выйти из переговоров, если обе стороны не согласятся на территориальные уступки, но в первую очередь, как отметил политолог, этого ждут от Украины. Он подчеркнул, что украинской стороне не стоит этого бояться.

"Есть риски нового всплеска напряжения в отношениях с США, а также более негативных последствий, в частности о прекращении поставок нам спутниковых разведданных. Одновременно с этим мы должны продемонстрировать твердость нашей позиции, принципиальность, надо бороться за наши интересы", – отметил Фесенко.

Как спасти ситуацию на фоне недовольства США?

По убеждению политолога, сегодня есть компромиссный вариант как спасти переговорный процесс и выйти из кризиса, который сейчас возник из-за неадекватного, по словам Фесенко, мирного плана США. Он считает, что нужно вернуться к тому, что стороны обсуждали ранее – прекращение огня.

Это, по словам Фесенко, реально и об этом можно договориться. Он отметил, что даже Путин озвучил, что он готов на прекращение обстрелов по линии фронта, впервые согласился на это.

Стоит договариваться об этом, а все остальное – обсуждать параллельно и впоследствии. А не делать это сразу без обсуждений просто потому, что в Белом доме хотят, чтобы немедленно все подписали,

– отметил политолог.

Фесенко отметил, что следует понимать, что давление американцев, которое заключается в том, что они угрожают покинуть переговорный процесс, что сторонам надо делать все немедленно – это традиционный стиль переговоров Трампа и его администрации. Они, как обратил внимание политолог, точно так же действовали в тарифной войне. Однако сейчас США уже готовы снижать тарифы для Китая и договариваться.

"В этом случае, думаю, будет похожая ситуация. Нам надо выдержать паузу, не выходить из переговорного процесса и четко подчеркивать, что Украина готова вести переговоры о 30-дневном прекращении огня, все остальные вопросы – потом", – озвучил Фесенко.

Если россияне согласятся на это, тогда, по мнению политолога, можно возобновлять переговорный процесс и встречаться на уровне министров. По его словам, возможно, в начале следующей недели можно было бы провести официальные переговоры делегаций США, России, Украины.

Фесенко также считает, что возможны даже прямые переговоры между Москвой и Киевом, поскольку российский диктатор уже и на это согласился. Но обсуждать пока надо только вопрос прекращения огня.