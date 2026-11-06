В ЕС поддержали требование Мелони назначить представителя Европы на переговорах с Россией

Президент Европейского совета Антониу Кошта ответил на письмо премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В нем политик призвала ЕС определиться с кандидатом, который будет отстаивать интересы Европы на переговорах по Украине.

Антониу Кошта согласился с требованием Мелони. Об этом свидетельствует его письмо итальянскому премьер-министру, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды".

Что Кошта ответил Мелони?

В ответе Кошта подчеркнул, что ЕС должен участвовать в обсуждениях, касающихся безопасности Европы и будущего Украины.

По его словам, европейские страны должны выступать согласованно, отстаивать общую позицию, защищать собственные интересы и поддерживать Украину.

Он также согласился с тем, что Евросоюз должны представлять его официальные институты в соответствии с европейскими договорами.

Более подробно этот вопрос Кошта предложил обсудить во время неформального заседания Европейского совета в Дублине на следующей неделе.

Напомним, ранее Джорджа Мелони призвала ЕС определиться, кто именно и с какими полномочиями будет представлять Европу на переговорах по поводу войны России против Украины.

Мелони подчеркнула, что нынешняя ситуация, когда интересы ЕС представляют разные переговорщики в разных форматах, ослабляет позиции союза.

По ее словам, отсутствие согласованной линии играет на руку тем, кто заинтересован в продолжении войны.

Она также предупредила, что без совместного решения роль Европы в переговорном процессе может стать нулевой.

Что этому предшествовало?