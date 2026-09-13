Слова российских политиков цитируют пропагандистские СМИ.

Что говорят в Москве о месте для переговоров?

Юрий Ушаков заявил, что для России переговорная площадка в ОАЭ "вполне приемлема".

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что проведение трехсторонней встречи планируется организовать "в обозримой перспективе".

По словам специального посланника президента США Джареда Кушнера, мирное соглашение на данный момент почти полностью согласовано, хотя ключевым разногласием по-прежнему остается территориальный вопрос.

Американская сторона рассчитывает на трехсторонний формат консультаций и надеется объявить о следующих шагах в течение ближайших нескольких недель.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд мирных переговоров планируется провести в октябре. Чиновник подтвердил подготовку к трехстороннему формату, однако воздержался от уточнений относительно точного места проведения предстоящей встречи.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в числе возможных мест рассматривались несколько государств, в частности ОАЭ, Швейцария и Турция.

При этом Владимир Зеленский выразил готовность провести личную встречу с Владимиром Путиным в США во время саммита G20. Это предложение в Кремле отклонили, вместо этого дерзко пригласив президента Украины в Москву.