Слова російського політикв цитують пропагандистські ЗМІ.

Що кажуть у Москві про місце для переговорів?

Юрій Ушаков висловився, що для Росії переговорний майданчик в ОАЕ "цілком прийнятний".

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що проведення тристоронньої зустрічі розраховують організувати "в осяжній перспективі".

За словами спецпосланця президента США Джареда Кушнера, мирна угода наразі майже повністю узгоджена, хоча ключовою розбіжністю досі залишається територіальне питання.

Американська сторона розраховує на тристоронній формат консультацій та сподівається анонсувати наступні кроки впродовж найближчих кількох тижнів.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що новий раунд мирних переговорів заплановано провести у жовтні. Посадовець підтвердив підготовку до тристороннього формату, однак утримався від уточнень щодо точного місця проведення майбутньої зустрічі.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше серед імовірних локацій розглядалися кілька держав, зокрема ОАЕ, Швейцарія та Туреччина.

При цьому, Володимир Зеленський висловив готовність провести особисту зустріч з Володимиром Путіним у США під час саміту G20. Цю пропозицію в Кремлі відкинули, натомість зухвало запросивши президента України в Москву.