"Без прежних условий": Россия уже умоляет о переговорах после поражений в Херсонской области

После новостей о победах Вооруженных Сил в Херсонской области в России начали заявлять, что готовы к диалогу между представителями обеих стран. В государстве-агрессоре уже даже забыли об "условиях", о которых говорилось раньше до начала переговоров.

Циничности российской пропаганды и кремлевских чиновников нет предела. Еще недавно вражеская сторона говорила об "украинских нацистах" и угрожала расправиться даже с нашими детьми, а после поражений на поле боя – молит о переговорах. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что сказали в российском МИД

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в очередной раз "призвал к миру". Важно, что это произошло на фоне побед Вооруженных Сил на Херсонщине.

Я могу только подтвердить позицию – мы к диалогу открыты без прежних условий. Мы к этому были готовы и раньше,

– сказал заместитель главы МИД.

Можно подумать, что Кремль решил раскаяться, закончить войну, признать свое поражение и суверенитет Украины, но нет. После слов о "мирном диалоге" Рябков вспомнил, что нашим государством руководят "западные кураторы".

О ком говорилось – неизвестно, однако эти зловещие "кураторы" побуждают Киев к переговорам с Москвой, но Зеленский сопротивляется.

Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который двигался вперед, разрабатывался какой-то документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше – зависит не от нас,

– сказал Рябков.

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Что Зеленский сказал о переговорах

Недавно Владимир Зеленский давал интервью американскому изданию, где отметил, когда Украина готова начать диалог с Россией. По его словам, произойдет это не с "нынешней Россией" и диктатором Путиным.

Отметим, что после незаконной аннексии врагом украинских территорий в сентябре президент подписал указ о невозможности диалога с Москвой, пока во главе России – Путин.

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