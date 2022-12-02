"Почти все войны заканчиваются переговорами": в НАТО сделали важное заявление

Генеральный секретарь Североатлантического альянса убежден, что война России против Украины может закончиться только за столом мирного диалога. В то же время Йенс Столтенбер подчеркнул, что мир должен поддерживать Украину, чтобы это произошло.

Анализируя кремлевскую информационную повестку, можно заметить логический парадокс – очевидно, что крах диктаторского режима Путина уже близок, поэтому России нужны переговоры. Однако оккупанты своими действиями лишь отталкивают мирное урегулирование конфликта, в частности обстреливая энергетическую инфраструктуру нашего государства. Несмотря на это, генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в том, что мир наступит только после того, как Киев и Москва начнут диалог.

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Переговоры – путь урегулирования почти всех конфликтов

По словам Столтенберга, российско-украинская война может закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами. Однако он подчеркнул, что победа Украины должна быть гарантирована, и государства Запада, если они хотят мира, должны помогать Киеву и Вооруженным Силам.

Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за столом, неразрывно связано с положением на поле боя. Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать,

– сказал генсек НАТО.

Также он отметил, что пока Россия и диктаторский режим Путина не хотят садиться за стол мирного диалога "с благими намерениями".

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В Китае также "за" переговоры

Следует также упомянуть, что в Пекине пытаются склонить Украину к началу диалога с Кремлем. Американские аналитики отмечают, что глава Китая Си Цзиньпинь во время разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал "поспособствовать завершению войны в Украине".

Очевидно, Пекину не нужна эскалация российско-украинского противостояния. Однако правительство Поднебесной все еще публично не критикует Путина и его решение начать полномасштабную войну против нашего государства.