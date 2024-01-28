США начали переговоры о выводе войск из Ирака

В Багдаде 27 января прошел первый раунд официальных переговоров между Ираком и США. Стороны обсуждают сворачивание миссии военной коалиции, сформированной для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Премьер-министр Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани заявил, что инициировало "начало первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке".

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США заявили, что решение не связано с ситуацией в Секторе Газа

По словам премьера Ирака, начало переговоров было обусловлено регулярными атаками по американским войскам в Ираке и Сирии. Военные США испытывают удары беспилотниками от ополченцев, которых поддерживает Иран.

Однако американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить границы прекращения миссии коалиции, велись еще до 7 октября, и что это решение не связано с ситуацией в Секторе Газа.

Боевики обещают продолжить обстрелы

Американские военнослужащие находятся в Ираке с 2003 года. В 2011 году военные США покидали страну, однако через 3 года вернулись, чтобы помочь правительству Ирака победить террористическую группировку "Исламское государство".

Когда ИГИЛ потерял контроль над захваченной территорией, официальные лица Ирака призвали США вывести коалиционные силы Также Ирак активизировал усилия по выводу иностранных военных из страны после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого возле багдадского аэропорта были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Также немаловажную роль в расположении в Ираке сил США сыграла палестино-израильская война. С октября 2023 года террористическая группировка "Исламское сопротивление Ираку", которых поддерживает Иран, начало регулярные нападения на американские войска.

Американские военные базы, на которых служат около 2 500 бойцов, подверглись более 150 обстрелам. В ответ США атаковали боевиков, в частности, связанных с "Силами народной мобилизации". Это коалиция преимущественно шиитских военизированных группировок, поддерживаемых Ираном.

Интересно, что эти группировки формально находятся под контролем иракских военных, хотя в практике преимущественно действуют самостоятельно. Иракские официальные лица жаловались, что якобы американские удары являются нарушением суверенитета Ирака.

Более того, боевики "Исламского сопротивления Ираку" считают решение США о сворачивании работы миссии коалиционных сил своим достижением. Группировка также заявила, что "американцы понимают только язык силы", и пообещала продолжать нападения.