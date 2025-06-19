Должны были встретиться в Москве: Песков предположил, почему американцы отказались говорить с россиянами

Новый раунд переговоров между США и Россией отложили. Песков предположил возможные причины, почему это произошло.

24 Канал передает детали.

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Почему отменили очередной раунд переговоров США – Россия

16 июня Мария Захарова сообщила, что Америка отменила встречу своих представителей с россиянами. Как пояснили в российском МИД, на встрече должны были "устранить раздражители" в отношениях между странами и нормализовать деятельность дипломатических представительств.

Дмитрий Песков предположил, почему США отказали России.

Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили перенести. Решили взять небольшую паузу. Видимо, нужно время. Потом понятно, что американцы в большей степени вовлечены в тематику ирано-израильского конфликта по понятным причинам, учитывая безоговорочную поддержку, которую они оказывают Израилю,

– сказал он.

Песков попытался сгладить впечатление, заявив, что диалог между Россией и США начал восстанавливаться "по линии многих ведомств". Мол, разговоры Трампа и Путина – только верхушка айсберга, потому что после них "происходит общение по линии Госдепартамент – МИД, по линии помощников президента, по линии спецпредставителей, по линии специальных ведомств".

А еще при Трампе россияне якобы начали все с чистого листа. Впрочем, ответ спикера Кремля был не очень уверенным, ведь есть "множество раздражителей" и восстановление диалога "очень и очень непростое".

"Даже не то что с чистого листа – это были такие авгиевы конюшни в наших двусторонних отношениях. Множество раздражителей остаются на повестке дня", – добавил Песков.