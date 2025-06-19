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Чому скасували черговий раунд перемовин США – Росія

16 червня Марія Захарова повідомила, що Америка скасувала зустріч своїх представників з росіянами. Як пояснили в російському МЗС, на зустрічі мали "усунути подразники" в стосунках між країнами та нормалізувати діяльність дипломатичних представництв.

Дмітрій Пєсков припустив, чому США відмовили Росії.

Поки що американці, наприклад, попросили відкласти наступний раунд переговорів, він мав відбутися в Москві, але вони запропонували перенести. Вирішили взяти невелику паузу. Мабуть, потрібен час. Потім зрозуміло, що американці більшою мірою залучені до тематики ірано-ізраїльського конфлікту зі зрозумілих причин з огляду на беззаперечну підтримку, яку вони надають Ізраїлю,

– сказав він.

Пєсков спробував згладити враження, заявивши, що діалог між Росією та США почав відновлюватись "по лінії багатьох відомств". Мовляв, розмови Трампа та Путіна – лишень верхівка айсберга, бо після них "відбувається спілкування лінією Держдепартамент – МЗС, лінією помічників президента, лінією спецпредставників, лінією спеціальних відомств".

А ще за Трампа росіяни нібито почали все з чистого аркуша. Утім, відповідь речника Кремля була не дуже впевненою, адже є "безліч подразників" і відновлення діалогу "дуже і дуже непросте".

"Навіть не те що з чистого аркуша – це були такі авгієві стайні в наших двосторонніх відносинах. Безліч подразників залишаються на порядку денному", – додав Пєсков.