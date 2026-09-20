В администрации Путина объявили о новых переговорах с командой Трампа

Россия и США могут провести новый раунд переговоров. Он состоится в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, раскрыв главную тему предстоящей встречи.

Что известно о новых переговорах России с США?

По его словам, такие контакты уже в определенной степени приобрели регулярный характер.

В ближайшие недели,

– заявил Рябков, отвечая на вопрос о сроках запланированных переговоров.

Российский дипломат отметил, что Москва считает подобные встречи полезными, однако посетовал на недостаточные темпы существенного прогресса в отношениях между странами.

Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темпы продвижения с содержательной точки зрения ниже желаемых и ниже ожидаемых. Однако мы от этого не отказываемся, мы и в дальнейшем будем двигаться вперед,

– сказал Рябков.

Главной темой предстоящей встречи станет устранение "раздражителей" в отношениях между Россией и США. В то же время конкретных деталей относительно места проведения встречи, ее участников или перечня вопросов Рябков не раскрыл.

В то же время Путин заявил, что Киев якобы делает все, чтобы не допустить мира и переговоров. По его словам, украинская сторона якобы пытается препятствовать достижению каких-либо договоренностей.

Такое заявление Путин сделал во время заседания Военно-промышленной комиссии России. Заседание было посвящено, в частности, вопросам развития российского оборонно-промышленного комплекса.

Накануне Кремль сообщал, что участники должны были обсудить новую государственную программу вооружений. В ходе заседания Путин также заявил о якобы значительном росте производства российской оборонной продукции. В частности, он утверждал, что выпуск средств поражения и боеприпасов с начала полномасштабного вторжения вырос в 22 раза, а производство беспилотников – в десятки раз.

Однако еще в начале сентября Путин говорил о возможности конструктивных мирных переговоров между Россией и Украиной. В Киеве ранее заявляли о готовности к дипломатическому процессу при условии прекращения российской агрессии и предоставления реальных гарантий безопасности.