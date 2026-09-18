Об этом он рассказал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России.

Что сказал диктатор?

Путин утверждает, что "Киев делает все, чтобы не было ни мира, ни переговоров". Российский диктатор также заявил, что украинская сторона якобы пытается препятствовать любым договоренностям.

В то же время его заявление прозвучало во время заседания российской Военно-промышленной комиссии, посвященного вопросам оборонно-промышленного комплекса. Накануне Кремль сообщал, что на заседании планируется обсудить, в частности, новую государственную программу вооружений.

В ходе этого же заседания Путин заявил о значительном росте производства российской оборонной продукции. Выпуск средств поражения и боеприпасов с начала полномасштабного вторжения якобы вырос в 22 раза, а производство беспилотников – в десятки раз.

При этом еще в начале сентября Путин публично говорил, что видит возможность для конструктивных мирных переговоров, и заявлял, что Россия и Украина должны договариваться между собой.

С украинской стороны ранее заявляли о готовности к дипломатическому процессу при условии реальных гарантий и готовности России прекратить агрессию. Киев готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США в октябре.

Кроме того, Путин отказывается заключать соглашение о прекращении ударов по энергетике Украины до наступления зимы. В Кремле рассчитывают усилить давление на Киев с помощью масштабных атак на критическую инфраструктуру в холодное время года.