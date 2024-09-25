Такое мнение высказал 24 Каналу заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников (Цезарь), подчеркнув, что глава Кремля понимает только язык силы. Поэтому Украине нужно продолжать наносить потери России на фронте и в тылу.

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Может сложиться очень опасная ситуация

Заставить Путина сесть за стол переговоров может только безвыходная ситуация на фронте. Когда будут постоянные удары по российской военной инфраструктуре, все больше будет перемалываться его войско, российская армия не будет иметь успеха на фронте и даже будет вынуждена отступать.

Глава Кремля должен осознавать, по словам заместителя командира легиона "Свобода России", что каждый новый день войны будет приносить ему территориальные потери, серьезный экономический и имиджевый ущерб.

Путин верит в то, что может продать россиянам через СМИ все что угодно. Если ему удастся зафиксировать текущие результаты, то это он продаст как победу,

– отметил Андронников.

В то же время для Украины может сложиться очень опасная ситуация, если Путин, захватив украинскую территорию, попытается ее "переварить" и это будет еще и зафиксировано путем каких-то соглашений.

Тогда Путин воспользуется этой "передышкой", накопит силы, еще больше переформатирует производство на военные рельсы и через несколько лет Украину будет ждать новая война,

– подчеркнул он.

Сейчас у Украины не во всем есть паритет с врагом. Однако на мощные удары российской авиации ракетами, Киев отвечает очень грамотными массированными атаками дронов по объектам военной инфраструктуры, по местам производства и хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов.

Последние два удара – по арсеналам в Торопце и Тихорецке – были фантастическими. Было взорвано большое количество боеприпасов, недостаток которых на фронте российская армия очень быстро почувствует,

– отметил Цезарь.

Также Украина, не имея ни одного боевого корабля в Черном море, треть российского Черноморского флота отправила на дно, а остальные корабли выгнала в Новороссийск, где по ним также может прилететь.

Украине нужно навязывать противнику свою волю, использовать формы и средства борьбы, которые доступны и дают ей преимущества в этой войне,

– подчеркнул Максимилиан Андронников.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью ABC News объяснил, что План победы не имеет отношения к переговорам с Россией. Президент назвал его "мостом, ведущим к дипломатическому способу прекращения войны". Украина и ее армия, по его словам, должны укрепиться, и находясь в сильной позиции, она сможет "давить на Путина, чтобы остановить эту войну".