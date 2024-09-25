Таку думку висловив 24 Каналу заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков (Цезар), наголосивши, що очільник Кремля розуміє лише мову сили. Тому Україні потрібно продовжувати завдавати втрат Росії на фронті і в тилу.

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Може скластися дуже небезпечна ситуація

Змусити Путіна сісти за стіл переговорів може тільки безвихідна ситуація на фронті. Коли будуть постійні удари по російській воєнній інфраструктурі, все більше буде перемелюватися його військо, російська армія не матиме успіху на фронті та навіть відступатиме.

Очільник Кремля має усвідомлювати, за словами заступника командира легіону "Свобода Росії", що кожний новий день війни приноситиме йому територіальні втрати, серйозну економічну та іміджеву шкоду.

Путін вірить в те, що може продати росіянам через ЗМІ все, що завгодно. Якщо йому вдасться зафіксувати поточні результати, то це він продасть як перемогу,

– зауважив Андронніков.

Водночас для України може скластися дуже небезпечна ситуація, якщо Путін, захопивши українську територію, спробує її "переварити" і це буде ще й зафіксовано шляхом якихось угод.

Тоді Путін скористається цим "перепочинком", накопичить сили, ще більше переформатує виробництво на воєнні рейки і через кілька років Україну чекатиме нова війна,

– наголосив він.

Зараз в України не у всьому є паритет з ворогом. Проте на потужні удари російської авіації ракетами, Київ відповідає дуже грамотними масованими атаками дронів по об'єктах воєнної інфраструктури, по місцях виробництва та зберігання боєприпасів, пально-мастильних матеріалів.

Останні два удари – по арсеналах в Торопці та Тихорецьку – були фантастичними. Було підірвано велику кількість боєприпасів, нестачу яких на фронті російська армія дуже швидко відчує,

– зауважив Цезар.

Також Україна, не маючи жодного бойового корабля в Чорному морі, третину російського Чорноморського флоту відправила на дно, а решту кораблів вигнала до Новоросійська, де по них також може прилетіти.

Україні потрібно нав'язувати противнику свою волю, використовувати форми та засоби боротьби, які є доступними і дають їй переваги в цій війні,

– підкреслив Максиміліан Андронніков.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News пояснив, що План перемоги не має відношення до переговорів з Росією. Президент назвав його "мостом, що веде до дипломатичного способу припинення війни". Україна та її армія, за його словами, мають зміцнитися, і перебуваючи в сильній позиції, вона зможе "тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну".