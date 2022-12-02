В Турции считают, что Запад должен уговорить Украину сесть за стол переговоров
Источник:Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не уверен, что все страны хотят окончания войны. Он считает, что некоторые западные государства не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Об этом Чавушоглу заявил во время брифинга. По его словам, Турция должна убедить некоторых союзников, выступающих за продолжение войны, чтобы они посадили Украину за стол переговоров с Россией.
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Сейчас условия для переговоров более сложные
Министр подчеркнул, что принудить страны к переговорам сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и России встречались в Анталии и Стамбуле.
Сегодня будет сложнее, потому что возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет принимать их, но Турция продолжит усилия по урегулированию,
– сказал министр.
Турция хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров: смотрите видео
Чавушоглу уверен, что войну можно завершить дипломатически. Министр добавил, что его страна занимает в вопросе урегулирования прагматическую позицию, приносящую конкретные результаты.
Кроме того, он надеется, что к весне Турция будет иметь более четкую картину организации условий для переговоров.
Мир призывает Украину и Россию к переговорам: что известно
- Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему считает, что переговоры с российскими убийцами возможны. Он надеется на рациональность Владимира Путина.
- Президент Си Цзиньпин призвал завершить войну не давлением на Россию, склонением Украины к диалогу с оккупантами.
- В Германии заявили, что переговоры пока невозможны, поскольку россияне могут избежать наказания.
- Спикер Путина Песков заявил, что переговоры невозможны, но в этом якобы виновата Украина.