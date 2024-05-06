Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что сейчас создаются международные объединения, которые готовы вести переговоры. Это является положительным моментом для Украины, ведь на законодательном уровне наша страна не может напрямую вести переговоры с Россией.

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Возможности переговоров

По словам Тимочко, выбивать врага с территории Украины будут военные, переговоры же будут вести дипломаты. Должен быть акцент на взаимодействии всех органов власти. Когда каждый из них будет эффективно выполнять свои полномочия и функции, тогда это будет залогом наступления и переговоров.

Цель наступления – освобождение территорий, побуждение врага к переговорам на наших условиях, влияние на международных лидеров и политиков для формирования союзников. Нечего стесняться того, что наши международники и военные говорят, что без помощи союзников нам будет очень трудно,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Такой процесс, по его словам, вышел из-за того, что Россия в разы больше, ее экономика была всегда военно ориентирована. Даже при таких условиях сейчас Россия формирует союзников, будь то Северная Корея, или Иран.

Все зависит от успеха ВСУ

Какие бы ни происходили переговоры, по мнению Тимочко, их сила влияния всегда будет зависеть от успехов армии.

Переговоры будут зависеть от эффективности наших наступлений,

– подчеркнул председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также он добавил, что гарантии ненападения России на Украину, сдача территорий, с которых россияне будут отступать – это переговоры. Украина не может допустить будущих спекуляций России по присвоению захваченных территорий Украины.

Важно то, что закладывается в слово "переговоры". Сегодня Украине на законодательном уровне переговоры напрямую с Россией запрещены. Хорошо, что сейчас начинается международный переговорный процесс,

– отметил Тимочко.

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