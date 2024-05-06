Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що зараз створюються міжнародні об'єднання, які готові вести переговори. Це є позитивним моментом для України, адже на законодавчому рівні наша країна не може напряму вести переговори з Росією.

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Можливості переговорів

За словами Тимочка, вибивати ворога з території України будуть військові, переговори ж вестимуть дипломати. Повинен бути акцент на взаємодії всіх органів влади. Коли кожен з них буде ефективно виконувати свої повноваження і функції, тоді це буде запорукою наступу та переговорів.

Мета наступу – звільнення територій, спонукання ворога до переговорів на наших умовах, вплив на міжнародних лідерів й політиків для формування союзників. Немає чого соромитись того, що наші міжнародники та військові говорять, що без допомоги союзників нам буде дуже важко,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Такий процес, за його словами, вийшов через те, що Росія є в рази більша, її економіка була завжди військово орієнтована. Навіть за таких умов зараз Росія формує союзників, чи то Північна Корея, чи Іран.

Все залежить від успіху ЗСУ

Які б не відбувались переговори, на думку Тимочка, їхня сила впливу завжди залежатиме від успіхів армії.

Переговори залежатимуть від ефективності наших наступів,

– підкреслив голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також він додав, що гарантії ненападу Росії на Україну, здача територій, з яких росіяни будуть відступати – це переговори. Україна не може допустити майбутніх спекуляцій Росії щодо привласнення захоплених територій України.

Важливо є те, що закладається у слово "переговори". Сьогодні Україні на законодавчому рівні переговори напряму з Росією заборонені. Добре, що зараз починається міжнародний переговорний процес,

– зазначив Тимочко.

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