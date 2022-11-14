В НАТО объяснили, что думают об идее переговоров Украины с Россией

У НАТО есть интерес не допустить победы Владимира Путина в войне с Украиной. Отмечают, что империалистические амбиции российского диктатора могут поставить под угрозу мир.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 14 ноября заявил, что единственный способ достичь приемлемого для Украины результата – это иметь силу на поле боя, пишет 24 канал.

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Стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией: мнение НАТО

Он отметил, что большинство войн заканчиваются на определенном этапе за столом переговоров, но происходящее за этим столом фундаментально связано с ситуацией на поле боя.

Поэтому что мы должны делать, так это поддерживать Украину и укреплять их помощь. Так что на каком-то этапе могут быть переговоры, на которых Украина победит как независимое суверенное государство в Европе,

– заявил чиновник.

Он напомнил, что Нидерланды предоставили беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Столтенберг подчеркнул, что в поражении России заинтересован не только украинский народ.

"Если мы не остановим Путина – поплатимся еще больше"

По словам генерального секретаря НАТО, победа Украины нужна не только нашему государству. У НАТО также есть интерес не допустить победы Путина. Поскольку если кровавый диктатор возьмет верх, то это сделает мир более опасным и уязвимым. Это позволит другим авторитарным лидерам нарушать нормы международного права.

Поэтому у нас есть свой интерес безопасности не допустить победы Путина. Да, мы платим за это свою цену. К примеру, те же повышения цен на газ. Но если мы не остановим Путина, мы поплатимся за это еще больше,

– подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что Украина сама должна решить, каким должно быть приемлемое разрешение военного конфликта с Россией. Он также добавил, что НАТО не является частью этого конфликта, но обещает поддержку в защите наших территорий.

Переговоры между Украиной и Россией: последние новости

В последние несколько недель в России неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, такая риторика Кремля связана с тем, что стране-агрессору нужно время для "перезарядки". Сейчас у оккупантов есть проблемы с оружием и боеприпасами.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако для этого есть условия, которые действующее руководство Кремля не выполняет.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Однако Россия никогда не прислушивалась к украинской стороне и не выполняла ее условия.

Йенс Столтентебрг прокомментировал последние события на юге страны. Он отметил, что вывод российских войск из Херсона демонстрирует мужество украинских сил и важность дальнейшей поддержки Украины со стороны ее союзников.

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