Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, какой приемлемый вариант окончания войны устроит Владимира Путина. Ранее глава Кремля сказал, что Россия "готова завершить войну", но "на базе Стамбульских договоренностей". В противном случае она будет продолжать воевать.

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Решение лежит на поверхности

Путин может предложить по словам Лесного, так называемый российский компромисс. Это когда противоположная сторона соглашается на ультиматум Кремля.

Украина же на план россиян пытается ответить собственным, побуждая наших партнеров предоставить нам необходимую силу.

Путин понимает только силу. Ленинградская подворотня научила его только этому, дала "путевку в жизнь". И он только так понимает,

– подчеркнул он.

Поэтому это решение лежит на поверхности, но для его принятия нужна политическая воля наших партнеров, которые должны передать Украине необходимые средства борьбы. А дальше, по мнению политолога, надо будет принуждать вместе Россию к миру.

Однако западные союзники прячутся за собственными иллюзиями. У каждого из них есть своя, мол, сейчас не наше время, до нас еще долго – между Россией и нами еще несколько стран или океан,

– заметил он.

Однако, как подчеркнул Лесной, мы это все проходили. Вторая мировая война развивалась почти так же. Тогда также были иллюзии, желание поговорить, расплатиться другими.

Трудно ответить, смогут ли политики, которые пришли к власти в странах цивилизованного мира под лозунгом "торговать значит не воевать", перепрошиться. В некоторых странах успевают это сделать, в некоторых – нет,

– отметил Олег Лесной.

Сейчас запускается зона турбулентности в США. Поэтому, добавил он, трудно сказать, будут ли западные политики думать, как взрослые, или будут пытаться спрятаться каждый в своем "домике".

К слову, Владимир Зеленский считает, что на саммите лидеров стран БРИКС в Казани Путин может предложить собственную формулу окончания войны. Для того чтобы его план кто-то поддержал и согласился, ему нужен, по словам президента Украины, какой-то фундамент. Поэтому Путину необходима "понятная площадка", которой является саммит БРИКС.