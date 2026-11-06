"Будут только притворяться": Науседа предупредил о планах Кремля относительно войны до 2027 года

Россия не планирует вступать в настоящие мирные переговоры как минимум до весны 2027 года и продолжит зимние атаки. Гитанас Науседа убежден, что Москва будет намеренно срывать диалог неприемлемыми требованиями.

Об этом сообщает издание The Telegraph. По оценке Науседы, Москва и впредь будет оказывать давление на Киев с помощью ракет и беспилотников.

Почему Науседа не верит в переговоры?

Литовский президент уверен, что россияне будут лишь делать вид, что ведут диалог, и будут пытаться его сорвать. По его словам, Москва будет выдвигать требования, которые Украина с самого начала сочтет неприемлемыми, чтобы так называемые переговоры провалились. Заявления Кремля о готовности к диалогу – это попытка манипуляции и создания ложной видимости дипломатического процесса.

Россияне будут лишь делать вид, что ведут переговоры. Я им не доверяю. Россия будет выдвигать требования, которые Украина с самого начала сочтет неприемлемыми, намеренно добиваясь провала так называемых переговоров. Если Украина переживет эту зиму – а я убежден, что так и будет, – шансы на серьезные переговоры в 2027 году возрастут. Я не ожидаю, что они состоятся раньше,

– заявил Науседа.

Зимний террор и угроза провокаций на границах НАТО

В течение зимнего периода российская армия будет пытаться сломить сопротивление Украины массированными воздушными атаками по городам. Президент Литвы подчеркнул, что западные союзники обязаны срочно усилить военную поддержку, сосредоточившись на поставках систем противовоздушной обороны и оборудования для энергетического сектора. Если Украина переживет эту зиму, в чем, по его словам, он убежден, шансы на серьезные переговоры в 2027 году возрастут. Ранее, по его мнению, они не состоятся.

Особое внимание политик уделил гибридной активности России против стран Европы. Она включает организацию нелегальной миграции, запуск метеозондов в воздушное пространство и проникновение беспилотников. Учитывая данные разведки о вероятных инцидентах, Вильнюс и Варшава уже существенно ускорили фортификационные работы на своих границах.

В то же время Науседа отверг вероятность полномасштабного конвенционного нападения Москвы на альянс, поскольку ее силы связаны боевыми действиями в Украине.

Я не думаю, что Россия сейчас готова к масштабным операциям. Ее ресурсы задействованы на украинском поле боя, и там Россия не добивается успеха. Но Путин испытывает нас и постоянно приближается к применению статьи 5 – обязательств НАТО по коллективной обороне,

– подчеркнул лидер Литвы.

Как Россия ведет гибридную войну против Европы?

Президент Литвы рассказал, что Россия продолжает гибридную войну против европейских стран. Среди ее инструментов он назвал незаконную миграцию, метеозонды, залетающие в воздушное пространство, и беспилотники, прилетающие из Украины или России.

По его словам, Литва получила разведывательные данные о возможных провокациях. После вероятной российской провокации Вильнюс ускорил укрепление границы, то же самое сделала и Польша.

Науседа исключил возможность обычного военного нападения России на территорию НАТО, но предупредил, что провокации носят длительный характер. Он не считает, что Россия сейчас готова к масштабным операциям, поскольку ее ресурсы задействованы в Украине, где она не добивается успеха. Однако Путин, по его словам, испытывает Альянс и постоянно приближается к применению статьи 5 о коллективной обороне.

Подготовка к встрече представителей в Абу-Даби

Предостережения литовского президента прозвучали на фоне подготовки к трехсторонним контактам с участием Украины, США и России, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби. Участники планируют обсудить прекращение огня, деэскалацию и послевоенные договоренности по безопасности, а Вашингтон рассчитывает добиться сдвигов еще до начала зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры должны завершиться конкретными гарантиями безопасности, сильной армией и стабильным финансированием, а базовым условием должно стать прекращение огня. Специальный представитель президента США Джаред Кушнер также заявил о намерении создать систему безопасности, способную исключить повторное вторжение.

Как уже сообщалось на нашем сайте, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также выразил сомнение в том, что в войне будет явный победитель, предупредив о сохранении российской угрозы даже после заключения компромиссного мирного соглашения.