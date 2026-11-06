"Лише вдаватимуть": Науседа попередив про плани Кремля щодо війни до 2027 року

Про це повідомляє видання The Telegraph. За оцінкою Науседи, Москва й надалі тиснутиме на Київ ракетами й безпілотниками.

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Чому Науседа не вірить у переговори?

Литовський президент впевнений, що росіяни лише вдаватимуть, що ведуть діалог, і намагатимуться його зірвати. За його словами, Москва висуватиме вимоги, які Україна від самого початку вважатиме неприйнятними, щоб так звані переговори провалилися. Заяви Кремля про готовність до діалогу є спробою маніпуляції та створення оманливої видимості дипломатичного процесу.

Росіяни лише вдаватимуть, що ведуть переговори. Я їм не довіряю. Росія висуватиме вимоги, які Україна від самого початку вважатиме неприйнятними, навмисно домагаючись провалу так званих переговорів. Якщо Україна переживе цю зиму – а я переконаний, що так і буде, – шанси на серйозні переговори у 2027 році зростуть. Я не очікую, що вони відбудуться раніше– заявив Науседа.

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Зимовий терор і загроза провокацій на кордонах НАТО

Протягом зимового періоду російська армія намагатиметься зламати спротив України масованими повітряними атаками на міста. Президент Литви підкреслив, що західні союзники зобов'язані терміново посилити військову підтримку, зосередившись на передачі систем протиповітряної оборони та обладнання для енергетичного сектору. Якщо Україна переживе цю зиму, у що, за його словами, він переконаний, шанси на серйозні переговори у 2027 році зростуть. Раніше, на його думку, вони не відбудуться.

Окрему увагу політик приділив гібридній активності Росії проти країн Європи. Вона включає організацію нелегальної міграції, запуск метеозондів у повітряний простір і проникнення безпілотників. З огляду на дані розвідки про ймовірні інциденти, Вільнюс і Варшава вже суттєво прискорили фортифікаційні роботи на своїх кордонах.

Водночас Науседа відкинув імовірність повномасштабного конвенційного нападу Москви на Альянс, оскільки її сили скуті бойовими діями в Україні.

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Я не думаю, що Росія зараз готова до масштабних операцій. Її ресурси задіяні на українському полі бою, і там Росія не досягає успіху. Але Путін випробовує нас і постійно наближається до застосування статті 5 – зобов'язання НАТО щодо колективної оборони– наголосив лідер Литви.

Як Росія веде гібридну війну проти Європи?

Президент Литви розповів, що Росія продовжує гібридну війну проти європейських країн. Серед її інструментів він назвав незаконну міграцію, метеозонди, які залітають у повітряний простір, і безпілотники, які прилітають з України чи Росії.

За його словами, Литва отримала розвідувальні дані про можливі провокації. Після ймовірної російської провокації Вільнюс прискорив укріплення кордону, так само зробила й Польща.

Науседа виключив можливість звичайного військового нападу Росії на територію НАТО, але попередив, що провокації будуть тривалими. Він не вважає, що Росія зараз готова до масштабних операцій, бо її ресурси задіяні в Україні, де вона не досягає успіху. Проте Путін, за його словами, випробовує Альянс і постійно наближається до застосування статті 5 про колективну оборону.

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Підготовка до зустрічі представників в Абу-Дабі

Застереження литовського президента пролунали на тлі підготовки до тристоронніх контактів за участі України, США та Росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі. Учасники планують обговорити припинення вогню, деескалацію та повоєнні безпекові домовленості, а Вашингтон розраховує домогтися зрушень ще до початку зими.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори повинні завершитися конкретними гарантіями безпеки, сильною армією та стабільним фінансуванням, а базовою передумовою має стати припинення вогню. Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер також заявив про намір створити безпекову систему, здатну унеможливити повторне вторгнення.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, генсек НАТО Марк Рютте також висловив сумнів у тому, що у війні буде явний переможець, попередивши про збереження російської загрози навіть після укладання компромісної мирної угоди.