Кремлевские власти могут использовать переговоры для своих информационных целей. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, вспомнив, что когда-то глава МИД Сергей Лавров сказал, что переговоры о России без России – невозможны.

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Почему Россия хочет переговоров

Стоит заметить, что на дипломатическом форуме в Турции, который состоялся в марте 2024 года, было немного представителей высших политических рангов. Даже присутствие дипломата из Китая было достаточно условным.

Надо осознавать, что Россия так громко кричит о переговорах, чтобы убедить Запад в том, что Украине уже якобы ничего не надо давать,

– рассказал Николай Давидюк.

То есть переговоров как таковых на столе сейчас нет. Россия наоборот хочет забрать возможность мира помочь украинцам. Это хотят объяснить тем, что якобы Украина готова договариваться. На самом деле такой готовности ни у кого нет и на уступки России никто не пойдет.

Мы видели, что делают россияне: уничтожают, насилуют, убивают. Поэтому все, что сейчас говорит Россия – это, чтобы снизить наши возможности по получению большого количества оружия, строительства заводов, потому что никто не захочет строить завод, если будет знать, что война якобы скоро закончится,

– отметил политолог.

Поэтому нашим партнерам надо постоянно подчеркивать то, что даже тогда, когда российские войска выбьют из Украины, склады с боеприпасами должны быть полными. Количество заводов по производству оружия надо только увеличивать, ведь все это очень важно. Все наши соседи должны понимать, что никогда не смогут нарушить территориальную целостность и зайти на украинскую землю.

Переговоры между Украиной и Россией: что известно