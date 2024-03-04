Кремлівська влада може використати переговори для своїх інформаційних цілей. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, пригадавши, що колись глава МЗС Сєргєй Лавров сказав, що перемовини про Росію без Росії – неможливі.

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Чому Росія хоче переговорів

Варто зауважити, що на дипломатичному форумі у Туреччині, який відбувся у березні 2024 року, було небагато представників вищих політичних рангів. Навіть присутність дипломата з Китаю була досить умовною.

Отже, треба усвідомлювати, що Росія так голосно кричить про перемовини, щоб переконати Захід в тому, що Україні вже нібито нічого не треба давати,

– розповів Микола Давидюк.

Тобто перемовин як таких на столі зараз немає. Росія навпаки хоче забрати можливість світу допомогти українцям. Це хочуть пояснити тим, що нібито Україна готова домовлятися. Насправді такої готовності ні в кого немає і на поступки Росії ніхто не піде.

Ми бачили, що роблять росіяни: знищують, ґвалтують, вбивають. Тому все, що зараз говорить Росія – це, щоб знизити наші можливості щодо отримання великої кількості зброї, будівництва заводів, бо ж ніхто не захоче будувати завод, якщо знатиме, що війна нібито скоро закінчиться,

– зауважив політолог.

Тож нашим партнерам треба постійно наголошувати на тому, що навіть тоді, коли російські війська виб'ють з України, склади з боєприпасами мають бути повними. Кількість заводів з виробництва зброї треба тільки збільшувати, адже все це дуже важливо. Всі наші сусіди повинні розуміти, що ніколи не зможуть порушити територіальну цілісність та зайти на українську землю.

Переговори між Україною та Росією: що відомо