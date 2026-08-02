"Мы готовы действовать": Рубио объявил о возобновлении переговоров между Украиной и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон может предпринять новую попытку возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией. По его словам, ситуация на поле боя несколько изменилась, поскольку Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по целям в глубоком тылу России.

Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

Что сказал Рубио о возобновлении переговорного процесса?

Госсекретарь сообщил, что попытки возобновления переговоров между сторонами будут предприняты уже в ближайшие недели.

В США хотят оценить, способна ли новая динамика дальнобойных ударов по тылу России повлиять на позиции стран и создать условия для дипломатического урегулирования войны.

В то же время Рубио признал, что у Киева и Москвы есть принципиальные требования и собственные "красные линии".

Мы понимаем, что у обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока мы не сблизим их, мы туда еще не дойдем. Но мы готовы действовать,

– сказал Рубио.

К тому же президент Дональд Трамп поручил своей команде использовать любые возможности для продвижения мирных переговоров. Он, напомним, на днях подчеркивал, что для завершения войны Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину придется пойти на определенные уступки, поскольку без компромиссов достичь мирного соглашения будет сложно.

Возобновление переговоров может также быть связано с тем, что переговорщики Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев во второй половине августа, вероятно, накануне или во время празднования 35-й годовщины Независимости Украины.

Политолог Александр Леонов считает, что особое внимание следует обратить на темы, что представители Трампа будут обсуждать с украинскими властями, ведь визит состоится на фоне изменения подхода Вашингтона к России.