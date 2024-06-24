Тогда состояние войны будет длиться вечно, – Буданов о возможности мирных переговоров с Россией
Источник:The Philadelphia Inquirer
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался относительно мирных переговоров с Россией. Генерал отметил, что Украина не имеет другого варианта, кроме возвращения всех временно оккупированных территорий.
В противном случае, по словам главы украинской разведки, состояние войны в Украине будет длиться очень долго.
Интересно Смогут ли ВСУ отразить наступление врага на Востоке: Буданов сообщил две новости
Буданов сказал о мирных переговорах с Россией
Кирилл Буданов подчеркнул, что стратегической целью Украины является полное освобождение территорий, которые были временно оккупированы Россией.
У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно,
– сказал он.
Также глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что наше государство имеет стратегию противодействия превосходству России в военных технологиях на поле боя. Это включает использование различных беспилотных систем и тактики радиоэлектронной борьбы.
"Технологии будут иметь достаточно важное влияние в этой войне", – заметил Буданов.
В этом же интервью Буданов также сказал, достаточно ли ATACMS, чтобы поразить Крымский мост и как вернуть полуостров.
Кроме того, начальник ГУР МО объяснил, сможет ли Украина отразить наступление россиян на Востоке и назвал две новости по этому поводу.