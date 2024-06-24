Тогда состояние войны будет длиться вечно, – Буданов о возможности мирных переговоров с Россией

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался относительно мирных переговоров с Россией. Генерал отметил, что Украина не имеет другого варианта, кроме возвращения всех временно оккупированных территорий.

В противном случае, по словам главы украинской разведки, состояние войны в Украине будет длиться очень долго.

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Буданов сказал о мирных переговорах с Россией

Кирилл Буданов подчеркнул, что стратегической целью Украины является полное освобождение территорий, которые были временно оккупированы Россией.

У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно,

– сказал он.

Также глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что наше государство имеет стратегию противодействия превосходству России в военных технологиях на поле боя. Это включает использование различных беспилотных систем и тактики радиоэлектронной борьбы.

"Технологии будут иметь достаточно важное влияние в этой войне", – заметил Буданов.

В этом же интервью Буданов также сказал, достаточно ли ATACMS, чтобы поразить Крымский мост и как вернуть полуостров.

Кроме того, начальник ГУР МО объяснил, сможет ли Украина отразить наступление россиян на Востоке и назвал две новости по этому поводу.