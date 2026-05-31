Зеленский ответил, сможет ли Россия когда-нибудь договориться об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до зимы 2026 года Украина должна найти дипломатический путь для завершения войны. Он подчеркнул, что решение также зависит от давления других стран на Путина.

Об этом сообщили в CBS News.

Что Зеленский рассказал о переговорах с Россией?

Президент Украины заявил, что ЕС сейчас пытается найти свой путь, как подтолкнуть Россию к миру. Он добавил, что лучшим форматом переговоров являются встречи представителей Украины, России, США и Европы.

Зеленский отметил, что Украина также готова провести двустороннюю встречу с Россией и отметил, что для будущих переговоров необходимо увеличить давление и наложить более сильные санкции на Москву.

Я готов встретиться с Путиным, если он будет готов. Я думаю, что Россия будет настроена на переговоры если ввести больше санкций и увеличить давление, и тогда они будут готовы к диалогу,

– заявил Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия теряет около 35 тысяч военных каждый месяц и именно кризис и нехватка людей на фронте могут подтолкнуть Москву к началу прямых переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию с переговорами между Украиной, Россией и США. По его словам, сейчас они поставлены "на паузу".

Он заверил, что Украина имеет действенные предложения, которые могут привести к мирному урегулированию войны. Напомним, что трехсторонний формат переговоров был инициирован президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Овальный кабинет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в российско-украинских переговорах, поскольку якобы является стороной конфликта и оказывает военную помощь Киеву.