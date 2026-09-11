Кроме того, в Кремле считают, что у Украины есть проблемы на фронте. Об этом Песков сообщил пропагандистским СМИ.

Что сказали у Путина?

Пресс-секретарь Кремля заявил, что российская сторона стремится продолжить диалог в трехстороннем формате в соответствии с предыдущими договоренностями с американскими переговорщиками.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что пока сложно прогнозировать конкретные результаты потенциального раунда консультаций. Песков заявил, что это связано с якобы "ежедневным ухудшением положения украинских сил на линии фронта". Отметим, что на самом деле именно армия страны-агрессора ежедневно теряет более 1000 своих солдат на фронте.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не отказывается от выдвинутых ранее требований для достижения договоренностей. Для проведения переговорного процесса Москва по-прежнему требует устранить так называемые "первопричины" военного вторжения в Украину.

Напомним, СМИ писали, что Киев и Москва якобы могут договориться об энергетическом перемирии на зиму. Однако пресс-секретарь Путина сказал, что такой формат не обсуждается. Он заявил, что Украина хочет достичь такого перемирия, потому что энергетика – "это якобы ее ахиллесова пята".