В Генштабе рассказали об актуальных потерях оккупантов.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек;

танков – 12 341 (+2);

боевых бронированных машин – 25 312 (+7);

артиллерийских систем – 49 516 (+64);

РСЗО – 2 109 (+2);

средств ПВО – 1 622 (+4);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925);

наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590);

специальной техники – 4 666 (+16);

крылатых ракет – 5 103 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 11 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба

Напомним, российская армия понесла более 1,5 миллиона боевых потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Генерального штаба ВСУ, этой отметки общие потери личного состава российских войск достигли 9 сентября 2026 года.

В Генштабе отметили, что это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой. Этот показатель также превышает совокупные потери советской и российской армий в войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ – начала ХХI века.