Про актуальні втрати окупантів розповіли у Генштабі.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 11 вересня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб;
- танків – 12 341 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 312 (+7);
- артилерійських систем – 49 516 (+64);
- РСЗВ – 2 109 (+2);
- засобів ППО – 1 622 (+4);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590);
- спеціальної техніки – 4 666 (+16);
- крилатих ракет – 5 103 (+0).
Втрати Росії у війні на 11 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, російська армія зазнала понад 1,5 мільйона бойових втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, цієї позначки загальні втрати особового складу російських військ досягли 9 вересня 2026 року.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У Генштабі зазначили, що це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової. Показник також перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століття.