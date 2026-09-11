Про актуальні втрати окупантів розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 11 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб;

танків – 12 341 (+2);

бойових броньованих машин – 25 312 (+7);

артилерійських систем – 49 516 (+64);

РСЗВ – 2 109 (+2);

засобів ППО – 1 622 (+4);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925);

наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590);

спеціальної техніки – 4 666 (+16);

крилатих ракет – 5 103 (+0).



Втрати Росії у війні на 11 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, російська армія зазнала понад 1,5 мільйона бойових втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, цієї позначки загальні втрати особового складу російських військ досягли 9 вересня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової. Показник також перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століття.