Шольц выступил с важным заявлением относительно переговоров между Украиной и Россией

В последнее время на Западе активизировались разговоры о переговорах с Россией. На это в Германии заявили, что разговоры о мире могут быть только при участии Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Он отметил, что Украине нужно продолжать оказывать помощь.

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Какими Шольц видит переговоры с Россией

Есть один принцип, с которым соглашаются почти все – ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения,

– подчеркнул Шольц.

Также канцлер Германии подчеркнул важность продолжения помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Также Шольц отметил то, что Украина решила стать европейским государством и членом ЕС.

"Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский Союз и на цели и ценности, которые мы имеем", – резюмировал канцлер.