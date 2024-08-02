В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Борис Тизенгаузен оценил, насколько реальна перспектива переговоров между украинской и российской стороной.

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Вероятная дата потенциальных переговоров

В последнее время много разговоров о форматах и дате потенциальных переговоров с Россией. Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил до конца ноября подготовить мирный план завершения войны.

У меня есть ощущение, что первый раунд переговоров Украины с Россией состоится до 1 ноября в Саудовской Аравии, которая подходит как площадка,

– отметил Тизенгаузен.

По его мнению, будут пытаться успеть до выборов в США, которые должны состояться 5 ноября.

Референдум в Украине относительно территорий

Недавно в одном из интервью президент Владимир Зеленский сказал, что не все территории надо отвоевывать руками, а есть и дипломатические пути возвращения наших земель.

В то же время глава государства сказал, что думает о возможности проведения референдума по территориям. Ведь любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен президентом единолично.

Впрочем, напомним, что 8 апреля 2021 года президент Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, в котором четко прописано, что нельзя выносить на референдум вопросы, касающиеся суверенитета, территориальной целостности страны.

"Мне сложно сказать, как трактовать историю с референдумом. Есть один вариант – консультационный референдум, который покажет отношение общества к тем или иным вопросам. Однако нужна серьезная консультация юристов, можно ли вообще это делать", – добавил политтехнолог.