Трамп готов стать посредником между Украиной и Россией после победы на выборах, – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о своей встрече с Дональдом Трампом. Глава венгерского правительства подчеркнул, что экс-президент США готов стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

По словам Орбана, это может произойти, если Трамп победит на выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре этого года. Именно это американский политик сказал венгерскому премьеру во время его визита в США.

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Какие детали рассказал Орбан относительно его встречи с Трампом

Венгерский премьер подчеркнул, что может с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах Дональд Трамп не будет ждать до своей инаугурации, а сразу будет готов выступить в роли мирного посредника.

Он имеет для этого детальные и обоснованные планы,

– сказал Орбан.

В то же время глава венгерского правительства отметил, что в случае победы Трампа на выборах финансовые отношения между ЕС и США по поддержке Украины изменятся.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", – добавил он.

К слову, Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне. В своем аккаунте в соцсети Х венгерский премьер сообщил, что с кандидатом в президенты США от Республиканской партии он обсудил пути установления мира, а также сказал, что Трамп "собирается решить эту проблему".