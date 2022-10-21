"Распространяет пророссийский нарратив": почему Эрдоган снова заговорил о переговорах Украины и России

Президент Турции продолжает настаивать на переговорах Украины и России, невзирая на четкую позицию украинской стороны в этом вопросе. Вероятно, так Эрдоган пытается удержаться у власти.

Чего добивается Эрдоган

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, сейчас турецкий президент использует войну России против Украины как геополитическую карту, чтобы как можно дольше остаться на своем месте и сохранить позиции.

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Впрочем, это, по мнению Клочка, лишь пустая трата времени, потому что не даст желаемого ему результата. Украина не рассматривает такие предложения серьезно, а некоторые заявления Эрдогана звучат крайне абсурдно – к примеру, упрек о том, что "Путин стал более мягким". Ведь совершенно непонятно, в чем проявляется его мягкость. Выводить войска из Украины российский диктатор, очевидно, не собирается.

Мне хотелось бы спросить Эрдогана, ставит ли он под сомнение, например, то, что они уничтожали мирное население в Мариуполе, и там есть более 100 тысяч жертв? И такое же количество жертв он (Путин – 24 канал) может абсолютно легко допустить в Херсоне, для него вообще это не проблема. Если убитых гражданских будет на 10 тысяч меньше, то мы скажем: "Путин смягчился"? Это все не та риторика,

– подчеркнул Клочок.

Поэтому эксперт считает, что такими заявлениями Эрдоган пытается подорвать украинскую устойчивость, хотя это невозможно. Более того, так турецкий лидер распространяет пророссийский нарратив, потому что пытается кого-то в чем-то убедить.

"Меня радует, что наша позиция в этой части однозначна, что переговоров на условиях России быть не может в принципе. И в этом вопросе мы ставим жирную точку", – подытожил Клочок.

Валерий Клочок о призывах Эрдогана к переговорам Украины и России: смотрите видео

О чем говорили Эрдоган и Зеленский

О том, что Эрдоган снова заявил о готовности внести вклад в прекращение войны путем переговоров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с лидером Турции. Эрдоган убежден, что видение дипломатического разрешения конфликта должно быть живым при любых обстоятельствах.

При этом накануне этого разговора советник Эрдогана Ибрагим Калин подчеркивал, что предпосылок для встречи Зеленского и Путина сейчас нет, ведь он возможен только после прекращения аннексии – любых договоренностей нужно достигать с соблюдением территориальной целостности Украины.