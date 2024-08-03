Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что единственный формат переговоров, который хочет Кремль – это капитуляция Украины. Россиянам не нужно мирное решение, они преследуют совсем другие цели.
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Россияне не чувствуют себя уверенно
Главная цель России добиться именно паузы в войне, которая им критически важна. За ее время враг бы накопил бронетехнику, БК, а также решил проблемы с артиллерией.
Кроме того, подготовил бы личный состав, потому что в наступление на Харьковщину россияне бросили абсолютно неподготовленных солдат, поэтому и результат был очевиден. Им нужно нормально потренировать мобилизованных, сформировать из них боеспособные воинские части и после этого добить нас,
– отметил военно-политический обозреватель.
Если у россиян не будет такой паузы в полгода – год, они проиграют эту войну. Соответственно сегодня ставка врага именно на то, чтобы принудить Украину и главное западных партнеров к временному замораживанию войны.
В то же время, по мнению ветерана российско-украинской войны, для нас эта пауза будет смертельной. Нет смысла дискутировать, хорошими или плохими для Украины были бы финский вариант (потеря части территории и нейтральный статус) или корейский вариант (потеря части территории без нейтрального статуса). Такие варианты нам не предлагают.
Нам предлагают чеченский вариант – временное прекращение огня исключительно для того, чтобы Россия могла перегруппироваться и вернуться окончательно,
– уверен он.
Также важно помнить, что Россия или ее "дипкурьеры" такие, как премьер Венгрии Виктор Орбан, предлагает временное "прекращение огня" только в одном случае – когда у нее начинаются проблемы на фронте.
Пока россияне чувствовали себя уверенно, как полгода назад, никаких разговоров с их стороны о каком-то "прекращении огня" по нынешней линии не было. А если он сейчас попросил мира, это означает, что реально ситуация у него плохая,
– подчеркнул Евгений Дикий.
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