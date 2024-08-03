Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач, ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що єдиний формат переговорів, який хоче Кремль – це капітуляція України. Росіянам не потрібне мирне розв'язання, вони переслідують зовсім інші цілі.

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Росіяни не відчувають себе впевнено

Головна мета Росії добитися саме паузи у війні, яка їм критично важлива. За її час ворог би накопичив бронетехніку, БК, а також розв'язав проблеми з артилерією.

Крім того, підготував би особовий склад, тому що у наступ на Харківщину росіяни кинули абсолютно непідготованих солдатів, тому і результат був очевидний. Їм потрібно нормально потренувати мобілізованих, сформувати з них боєздатні військові частини і після цього добити нас,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Якщо у росіян не буде такої паузи у пів року – рік, вони програють цю війну. Відповідно сьогодні ставка ворога саме на те, щоб примусити Україну і головне західних партнерів до тимчасового замороження війни.

Водночас, на думку ветерана російсько-української війни, для нас ця пауза буде смертельною. Немає сенсу дискутувати, хорошими чи поганими для України були б фінський варіант (втрата шматка території і нейтральний статус) чи корейський варіант (втрата шматка території без нейтрального статусу). Такі варіанти нам не пропонують.

Нам пропонують чеченський варіант – тимчасове припинення вогню виключно для того, щоб Росія могла перегрупуватися і повернутись остаточно,

– впевнений він.

Також важливо пам'ятати, що Росія або її "діпкур'єри" такі як прем'єр Угорщини Віктор Орбан, пропонує тимчасове "припинення вогню" тільки в одному випадку – коли в неї починаються проблеми на фронті.

Поки росіяни відчували себе впевнено, як пів року назад, жодних розмов з їхнього боку про якесь "припинення вогню" по нинішній лінії не було. А якщо зараз він попросив миру, це означає, що реально ситуація в нього погана,

– підкреслив Євген Дикий.

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Довідка. Перша чеченська війна закінчилась підписанням Хасавюртівських угод між Росією та Чеченською республікою 1996 році. Проте дія угод припинилась за три роки, коли у 1999 році розпочалась Друга чеченська війна.