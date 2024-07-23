Путин уже всех "кидал": будет ли Россия выполнять мирные договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках украинской формулы мира. Украинская сторона хочет созвать до конца 2024 года второй Саммит мира с участием России. Сейчас идет работа над созданием формулы мира, которая бы удовлетворила все стороны конфликта.

Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, отметив, что не исключено, что для мирных переговоров будет использован формат зерновой сделки, когда были привлечены посредники (Турция, ООН). Тогда прямых соглашений между Украиной и Россией не подписывалось.

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Путин "бросил" вокруг себя всех: и друзей, и врагов

Мурзагулов уверен, что верить Путину во время переговоров – не стоит, с ним никакие обещания на словах, доверительные отношения невозможны. Он считает, что с главой Кремля может взаимодействовать только та сила, которая заставит его придерживаться договоренностей. Ведь, по словам оппозиционера, он "кинул" вокруг себя и своих друзей, и врагов, и единомышленников.

"За стол переговоров должны сесть Украина, Россия, а рядом – США, Китай и Европа. Они должны расписать секретную формулу, что в случае, если Путин отойдет от договоренностей, то Китай в ответ предпримет определенные действия. Например, прекратит покупать российскую нефть и газ. А если Китай не выполнит соответствующих мер, тогда должны отреагировать США и Европа", – озвучил Мурзагулов.

Российский оппозиционер прогнозирует, что эти многосторонние договоренности – вполне реальны, иначе бы Зеленский не делал соответствующих заявлений.

Думаю, сам Зеленский с Путиным ничего подписывать не будет, то есть будет применен формат зерновой сделки, с участием посредников. Когда так много сторон заговорило, что переговоры возможны, это свидетельствует о том, что секретная формула или найдена, или уже близко к этому,

– подытожил Мурзагулов.

Ранее Путин озвучил условия, при которых Россия якобы готова прекратить войну и сесть за стол переговоров. Среди условий: ВСУ должны покинуть территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтральный, безъядерный статус.

Зеленский заявил, что правительство Украины готово разговаривать об окончании войны с представителями России и хочет видеть их на втором Саммите мира, если к тому времени будет разработан с участием Украины и ее партнеров мирный план.