Украина будет удерживать захваченные территории России до того момента, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина

Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сейчас российские территории нужны нашему государству. Глава государства объяснил, зачем именно.

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Как долго Украина планирует удерживать российские территории

Украина будет "удерживать" территорию, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. По его словам, он представит это предложение международным партнерам, в частности США.

Сейчас она нам нужна (территория – 24 Канал),

– заявил президент.

Он рассказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории. "Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что успех очень близок к неожиданности. К слову, ВСУ сейчас контролируют крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, через которую российский газ транзитом через Украину поступает в страны ЕС.