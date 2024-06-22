Стало известно, кто возглавит делегацию на переговорах о вступлении Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина возглавит делегацию для переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Соответствующий указ был опубликован 21 июня на сайте президента, передает 24 Канал.

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Делегация для переговоров с ЕС

Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

В эту делегацию входят более 30 должностных лиц, среди которых преимущественно представители правительства. Делегацию возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Именно ее определили "главным переговорщиком".

Переговоры о вступлении начнутся 25 июня . Об этом объявила Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Также в делегацию вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

Кабинету министров поручили утвердить состав рабочих групп для подготовки переговорных позиций Киева и обеспечить "всестороннюю проработку переговорных позиций Украины во время переговоров с Европейским Союзом".

Ранее также стало известно, что Украина и ЕС могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до конца июня. Соответствующее решение обсудят во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 24 июня.