Историческая неделя: Зеленский назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский рассказал, что известна дата фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Они начнутся в июне 2024 года.

Во время вечернего обращения 23 июня президент Украины рассказал, что в целом следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май и первая половина июня, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о начале переговоров

Владимир Зеленский сказал, что Украина готовится к новому результату в отношениях с Евросоюзом.

ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня мы ожидаем фактического начала переговоров – правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя,

– сказал президент.

По его словам, десятилетия Украина шла именно к этому. Владимир Зеленский заверил, что этот результат – это личный результат каждого, кто выбрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо.

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Кстати, Бельгия, которая председательствует в Совете Европейского Союза, еще 21 июня заявила, что во вторник, 25 июня, начнутся переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Ведь Совет ЕС принял общие позиции Евросоюза. В частности, переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.