Идет к этому с 2008 года: экс-министр иностранных дел вспомнил начало евроинтеграции Украины
Украина 25 июня начала официальные переговоры с Европейским Союзом о вступлении. Этому событию находилось много важных шагов и решений в прошлом.
Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что шаги к партнерству между Украиной и Европейским Союзом начались уже давно. Он отметил, что в 2008 году в Париже состоялся Саммит Украина – ЕС, тогда начались переговоры о подготовке соглашения об ассоциации.
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Украина и ЕС
Владимир Огрызко считает, что путь Украины к евроинтеграции затянулся, но сейчас наше государство к нему очень близко.
Украина идет к этому с 2008 года, тогда мы (украинские политики – 24 Канал) думали, что через 3 – 4 года начнется работа по вступлению, но из-за смены власти произошло по-другому,
– сказал он.
По мнению экс-министра иностранных дел, Украина до 2029 года должна уже избирать в Европейский парламент своих представителей. То есть на вступление в ЕС, вероятно, нашей стране придется ждать еще 4 года.