Зеленский объявил об открытии еще двух кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС

Во вторник, 13 октября, президент Украины объявил о подготовке новых пакетов мер поддержки и открытии двух переговорных кластеров по вопросу вступления в ЕС. Кроме того, глава государства проведет важные переговоры с Великобританией и Данией.

Речь идет о встречах с премьер-министрами Литвы, Дании и Великобритании. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский?

Украинские власти продолжают активные контакты с международными партнерами. В частности, во вторник, 13 октября, запланированы переговоры с премьер-министрами Дании и Литвы, а в среду, 14 октября, встречи в Великобритании и переговоры с Евросоюзом.

Отдельное внимание президент уделил европейской интеграции, отметив. Он анонсировал открытие еще двух кластеров о переговорах. Президент подчеркнул, что до конца года Украина должна открыть все шесть переговорных кластеров.

На этой неделе – открытие двух кластеров. Два уже были открыты летом,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это доказательство необратимости курса страны на то, чтобы быть сильным и европейским государством.

Кроме того, продолжается работа по обеспечению полной финансовой поддержки украинцев и выполнению договоренностей с Европой. Президент поблагодарил парламентариев и чиновников за подготовку необходимых законов и решений, которые должны быть приняты в ближайшие дни.

Зеленский также сказал, что на этой неделе Украина готовит новые договоренности с партнерами по поддержке и противовоздушной обороне. Он отметил проблемы с ненадлежащей подготовкой Киева к зиме и отсутствие предупреждения о российском баллистическом ударе по городу вечером 12 октября.

Глава государства подчеркнул, что Украина передала американской стороне, что готова к переговорам в ближайшие дни. Он подчеркнул, что в Кремле должны также принять энергетическое перемирие.

Напомним, что накануне все государства-члены ЕС приняли решение открыть два кластера для Украины. Речь идет о направлениях "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", разблокирование которых стало возможным после принятия Верховной Радой изменений в закон об образовании