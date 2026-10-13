Йдеться про зустрічі із прем'єр-міністрами Литви, Данії та Великої Британії. Це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Українська влада продовжує активні контакти з міжнародними партнерами. Зокрема, у вівторок, 13 жовтня, заплановані переговори з прем'єр-міністрами Данії та Литви, а у середу, 14 жовтня, зустрічі у Великій Британії та перемовини із Євросоюзом.

Окрему увагу президент приділив європейській інтеграції, наголосивши. Він анонсував відкриття ще двох кластерів про переговори. Президент наголосив, що до кінця року Україна має відкрити всі шість переговорних кластерів.

Цей тиждень – відкриття двох кластерів. Уже два були відкриті влітку,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що це є доказом незворотності курсу країни на те, щоб бути сильною та європейською державою.

Крім того, триває робота над забезпеченням повної фінансової підтримки українців та виконанням домовленостей з Європою. Президент подякував парламентарям та урядовцям за підготовку необхідних законів і рішень, які мають ухвалити найближчими днями.

Зеленський також сказав, що цього тижня Україна готує нові домовленості з партнерами щодо підтримки та протиповітряної оборони Він наголосив на проблемах із неналежною підготовкою Києва до зими та відсутності попередження про російський балістичний удар по місту ввечері 12 жовтня.

Глава держави підкреслив, що Україна передала американській стороні, що готова до переговорів найближчими днями. Він наголосив, що у Кремлі мають також прийняти енергетичне перемир'я.

Нагадаємо, що напередодні всі держави-члени ЄС ухвалили рішення відкрити два кластери для України. Йдеться про напрямки "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", розблокування яких стало можливим після ухвалення Верховною Радою змін до закону про освіту.