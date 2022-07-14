Решение понравится не всем: несколько фактов о "зерновых переговорах"

Несколько фактов о стамбульских договоренностях. Первое – россия контролирует Черное море у наших берегов, а не наоборот.

Да, московиты нормально получили пиндюлей и получат еще, но они способны топить транспортники с зерном и будут способны блокировать гражданское судоходство еще долго.

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Никаких конкретных договоренностей еще нет. Какие-либо договоренности, которые согласится подписать россия, не будут достаточно хорошими для нас по определению. Этот неприятный факт очень мало зависит от Кулебы, Ермака, Зеленского. Это следствие пункта первого: море контролируют они и условия диктовать будут они.

Мне сложно оценить, насколько важно это соглашение для Украины. У меня нет всех данных. Знаю только, что большая часть нового урожая пропадет, если не вывезти зерно. Наша инфраструктура не рассчитана на хранение двухлетнего урожая.

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Решение понравится не всем

Учитывая эти факторы, думаю, дипломатическое решение по экспорту зерна Черным морем будет сложным и понравится не всем. Но здесь я скорее поддержу власть, потому что пока московиты контролируют море, идеальное для нас решение объективно невозможно.

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