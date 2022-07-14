Так, московити нормально отримали піндюлєй і отримають ще, але вони здатні топити транспортники з зерном і будуть здатні блокувати цивільне судноплавство ще довго.

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Ніяких конкретних домовленостей ще нема. Будь-які домовленості, які погодиться підписати росія, не будуть достатньо хорошими для нас за визначенням. Цей неприємний факт дуже мало залежить від Кулеби, Єрмака, Зеленського. Це наслідок пункта першого: море контролюють вони й умови диктувати будуть вони.

Мені складно оцінити, наскільки важлива ця угода для України. Я не маю всіх даних. Знаю тільки, що велика частина нового урожаю пропаде, якщо зерно не вивезти. Наша інфраструктура не розрахована на зберігання дворічного урожаю.

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Рішення сподобається не всім

Враховуючи ці фактори, думаю, дипломатичне рішення з експорту зерна Чорним морем буде складним і сподобається не всім. Але тут я скоріше підтримаю владу, бо поки московити контролюють море, ідеальне для нас рішення об'єктивно неможливе.

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