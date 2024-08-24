"Тайные переговоры" между Украиной и Россией: Галущенко впервые ответил, правда ли это
Источник:ТСН
Западная пресса писала о тайных переговорах между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако вроде бы операция ВСУ в Курской области все отменила.
Министр энергетики Герман Галущенко опроверг эту информацию и объяснил откуда такие утверждения вообще возникли.
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Что сказал Галущенко о так называемых переговорах
Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных. Вопрос в чем – в четверг состоялся саммит по третьему пункту "формулы мира" президента Зеленского в вопросе энергетической безопасности. Он был в режиме онлайн, мы приняли совместное коммюнике,
– пояснил министр.
По его словам, участие в нем приняло большое количество стран из разных частей мира, в частности международные организации и около 40 государств. И на самом деле ключевая позиция в этом документе, кроме восстановления энергетики, это – не атаки на энергосистемы.
О результатах этого мероприятия же планировалось сообщить России через посредника. "Вопрос, как эту формулу положить на Россию, чтобы они хоть что-то начали выполнять", – сказал он.
На днях The Washington Post утверждало, что в Катаре должны были состояться непрямые переговоры, которые могли бы прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Причиной приостановления якобы стала операция ВСУ в Курской области.