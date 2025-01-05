Сперва гарантии безопасности от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с россиянами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Переговоры об окончании войны

Журналист Фридман в разговоре с украинским президентом сказал, что мечтает, что, например, 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильные гарантии безопасности, а затем подпишут договор.

Я думаю, 25 января или в другой день мы (Украина – 24 Канал) садимся прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как мы способны остановить войну, остановить Путина,

– сказал Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.

"И только так, а не просто сразу сели втроем", – подчеркнул он.