Тайная встреча в Вене: европейские и российские политики провели переговоры о Украине
В столице Австрии состоялась закрытая встреча с участием бывших высокопоставленных чиновников Великобритании, Франции, Германии и России. В ходе встречи они обсуждали пути прекращения войны в Украине.
Переговоры проходили в формате так называемой "второстепенной дипломатии" и не имели официального правительственного мандата. Об этом сообщает Bloomberg.
Что известно о секретной встрече?
Встреча состоялась в Вене по инициативе швейцарского Центра гуманитарного диалога (HD) – независимой организации, специализирующейся на посредничестве в международных конфликтах. В работе приняли участие:
- бывший советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тим Барроу,
- бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер
- французский дипломат Пьер Вимон.
Личность представителя российской стороны собеседники агентства не раскрыли.
Подобные переговоры не носят официального характера и не предусматривают принятия каких-либо решений. Их цель – обмен позициями, поиск возможных компромиссов и выработка идей, которые впоследствии могут быть использованы правительствами в ходе официальных дипломатических контактов.
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что им ничего не известно об этой встрече и что она не проводилась от имени или в координации с федеральным правительством. Французский МИД отказался от комментариев, а британское правительство лишь подчеркнуло, что поддерживает любые усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины, однако не комментирует деятельность бывших чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос журналистов.
В самом Центре гуманитарного диалога подтвердили готовность поддерживать подобные инициативы. В организации пояснили, что часто работают конфиденциально, потому что многие диалоговые процессы проходят без официального участия государств и требуют закрытого формата для эффективного обмена мнениями.
Кроме того, советник президента Европейского совета Антониу Кошти ранее также пытался наладить отдельный канал связи с Кремлем, однако заметных результатов эти контакты пока не принесли. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о еще одной неформальной встрече бывших немецких и российских чиновников, которая состоялась в Баку.
В то же время источники Bloomberg отмечают, что готовность Владимира Путина к предметному диалогу с европейскими странами остается под вопросом. Кремль продолжает рассматривать Соединенные Штаты в качестве главного посредника в возможных переговорах по войне, в то время как Москва настаивает на своих максималистских требованиях, в частности, о полном контроле над Донецкой областью, что Украина категорически отвергает.
Напомним, в России заявили о готовности к переговорам о прекращении войны против Украины, однако выдвинули одно условие. По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, Москва якобы готова к переговорному процессу "при зрелом подходе Запада".
В то же время российский чиновник не уточнил, какие именно шаги, по мнению Кремля, должны предпринять западные партнеры для начала диалога. Российская сторона также не пояснила, предполагает ли ее позиция готовность к компромиссам или пересмотру выдвинутых ранее требований в отношении Украины.