Тайная встреча в Вене: европейские и российские политики провели переговоры о Украине

В столице Австрии состоялась закрытая встреча с участием бывших высокопоставленных чиновников Великобритании, Франции, Германии и России. В ходе встречи они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Переговоры проходили в формате так называемой "второстепенной дипломатии" и не имели официального правительственного мандата. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о секретной встрече?

Встреча состоялась в Вене по инициативе швейцарского Центра гуманитарного диалога (HD) – независимой организации, специализирующейся на посредничестве в международных конфликтах. В работе приняли участие:

бывший советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тим Барроу,

бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер

французский дипломат Пьер Вимон.

Личность представителя российской стороны собеседники агентства не раскрыли.

Подобные переговоры не носят официального характера и не предусматривают принятия каких-либо решений. Их цель – обмен позициями, поиск возможных компромиссов и выработка идей, которые впоследствии могут быть использованы правительствами в ходе официальных дипломатических контактов.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что им ничего не известно об этой встрече и что она не проводилась от имени или в координации с федеральным правительством. Французский МИД отказался от комментариев, а британское правительство лишь подчеркнуло, что поддерживает любые усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины, однако не комментирует деятельность бывших чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос журналистов.

В самом Центре гуманитарного диалога подтвердили готовность поддерживать подобные инициативы. В организации пояснили, что часто работают конфиденциально, потому что многие диалоговые процессы проходят без официального участия государств и требуют закрытого формата для эффективного обмена мнениями.

Кроме того, советник президента Европейского совета Антониу Кошти ранее также пытался наладить отдельный канал связи с Кремлем, однако заметных результатов эти контакты пока не принесли. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о еще одной неформальной встрече бывших немецких и российских чиновников, которая состоялась в Баку.

В то же время источники Bloomberg отмечают, что готовность Владимира Путина к предметному диалогу с европейскими странами остается под вопросом. Кремль продолжает рассматривать Соединенные Штаты в качестве главного посредника в возможных переговорах по войне, в то время как Москва настаивает на своих максималистских требованиях, в частности, о полном контроле над Донецкой областью, что Украина категорически отвергает.

Напомним, в России заявили о готовности к переговорам о прекращении войны против Украины, однако выдвинули одно условие. По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, Москва якобы готова к переговорному процессу "при зрелом подходе Запада".

В то же время российский чиновник не уточнил, какие именно шаги, по мнению Кремля, должны предпринять западные партнеры для начала диалога. Российская сторона также не пояснила, предполагает ли ее позиция готовность к компромиссам или пересмотру выдвинутых ранее требований в отношении Украины.