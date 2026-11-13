Удар по иллюзиям Кремля: как горящие российские заводы и корабли диктуют условия переговоров в Абу-Даби

Кремль пытается отстранить Европу от переговоров, но даже российские пропагандисты признают её роль. Роман Цимбалюк объяснил, что стоит за планом США и как удары по Усть-Луге и российскому флоту влияют на позиции Москвы.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились, а американские представители отправились в Москву для обсуждения возможных договоренностей с Владимиром Путиным. В то же время украинские удары по российской инфраструктуре продолжаются: появились сообщения о повреждении корабля Балтийского флота, пожаре в Усть-Луге и атаке на нефтеперерабатывающий завод в Омске.

Журналист Роман Цимбалюк в авторском обзоре, публикуемом 24 Каналом, проанализировал, как эти события влияют на переговорные позиции Кремля и почему российская пропаганда вынуждена признавать роль Украины в европейской безопасности. Он также разобрал четыре пункта вероятного американского плана, возможные гарантии безопасности и территориальные требования России, которые остаются одним из главных препятствий для прекращения войны.

Украина достала российский флот на Балтике

После двух дней переговоров в Абу-Даби Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились на встречу с Владимиром Путиным. От результатов этих контактов может зависеть перспектива прекращения огня, однако Цимбалюк подчеркнул, что временную остановку боевых действий не стоит путать с полноценным мирным соглашением. Несмотря на интенсивность дипломатических контактов, война продолжается, а украинские средства поражения все чаще достигают объектов в глубоком российском тылу.

Во время масштабной атаки на Ленинградскую область загорелся порт Усть-Луга. В то же время российские источники сообщили о повреждении малого ракетного корабля "Наро-Фоминск", который является носителем крылатых ракет. По информации Z-канала "Злой морячок", корабль проекта 22800 "Каракурт" подвергся поражению вблизи острова Гогланд в Финском заливе, примерно в 180 километрах к западу от Санкт-Петербурга и в 85 километрах от Усть-Луги.

В сообщениях также говорилось о погибших и раненых среди экипажа. Сам корабль, по этим данным, остался на плаву и должен был направиться в Кронштадт. Информацию о поражении корабля Балтийского флота распространяли и украинские мониторинговые ресурсы. В то же время окончательный масштаб повреждений оставался невыясненным.

Для Цимбалюка значение этой атаки заключается не только в возможных потерях конкретного ракетоносца. После серии успешных украинских ударов по Черноморскому флоту Россия столкнулась с подобной угрозой уже на Балтике. При этом у Украины нет прямого выхода к Балтийскому морю, а Кремль продолжает угрожать европейским государствам возможными ограничениями российского судоходства.

У нас нет выхода к Балтийскому морю, а у наших дронов и других средств поражения есть выход к Балтийскому морю. Мы решили показать европейцам, как это делается и что это не так уж и сложно,

– сказал Цимбалюк.

Москва долгое время использовала Балтийский флот как один из инструментов военного давления на европейские государства. Теперь ее корабли оказываются под угрозой даже вблизи российских берегов. Повреждение ракетоносца стало очередным ударом по представлению Кремля о безопасности собственной военной инфраструктуры, особенно в момент, когда Путин пытается добиться от США новых политических уступок.

Усть-Луга, Омск и потери российской авиации

Удар по Усть-Луге имел продолжение: сообщения о пожаре в порту поступали и после завершения основной атаки. Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущался тем, что местные власти открыто рассказывают о попаданиях и возгораниях, и предлагал ограничить такие сообщения. При этом он сам назвал события своеобразным морским сражением, хотя ранее российская пропаганда в основном сосредотачивалась на угрозах другим государствам со стороны собственного флота.

Почти одновременно с завершением переговоров в Абу-Даби появились сообщения об атаке беспилотников на Омск. Город расположен примерно в 2500 километрах от украинской границы, а одним из его важнейших промышленных объектов является большой нефтеперерабатывающий завод. В Омской области в течение нескольких часов действовала воздушная тревога, были отменены развлекательные мероприятия, а местные жители сообщали о громких звуках и необычном свечении в небе. На момент появления этих сообщений официального подтверждения масштаба повреждений предприятия не было.

Цимбалюк обратил внимание, что российские власти все чаще вынуждены объяснять собственному населению последствия войны, которую Кремль развязал против Украины. Причем речь идет уже не только о приграничных регионах, но и о больших промышленных центрах за тысячи километров от фронта. Такие удары создают дополнительное давление на российскую экономику и одновременно демонстрируют ограниченные возможности противовоздушной обороны.

Тот, кто начинает войны, в конечном итоге остается без нефтепереработки и перевалки нефти. Все это происходит прямо во время переговоров. И ударов такого масштаба раньше не было,

– отметил журналист.

Показательными стали сообщения о потерях российской авиации во время отражения атаки на Ленинградскую область. По информации, распространяемой российскими военными источниками, под огонь собственной ПВО могли попасть два вертолета Ми-8 и Ка-52, а также истребитель МиГ-31. Цимбалюк считает, что массированный налет мог вызвать серьезную дезорганизацию работы российских средств обнаружения и перехвата воздушных целей.

Вы только представьте, какой хаос творился в небе, насколько они были растеряны. Сам факт того, что в результате дружественного огня над Санкт-Петербургом могли быть поражены три собственных воздушных судна, о многом говорит,

– прокомментировал Цимбалюк.

Еще одним резонансным сообщением стал взрыв автомобиля в Санкт-Петербурге. Российские военные телеграм-каналы писали, что в салоне находился главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО России, который погиб в результате взрыва. Сначала его имя не называли, а обстоятельства происшествия оставались невыясненными. Журналист не исключил различных версий, в частности внутренних конфликтов в российских военных структурах, однако не утверждал, что знает организаторов взрыва.

На фоне этих событий российское руководство продолжает представлять себя стороной, которая якобы может диктовать условия будущей европейской безопасности. Однако удары вблизи Санкт-Петербурга и тревоги в Омске показывают, что война все более ощутимо сказывается на самой России, в частности на ее военной, транспортной и нефтяной инфраструктуре.

Кремль хочет решать судьбу Европы без европейцев

Одной из главных тем российской пропаганды после переговоров в Абу-Даби стало отсутствие представителей европейских государств за основным переговорным столом. Кремлевские комментаторы пытались преподнести это как доказательство того, что Москва и Вашингтон могут самостоятельно определять будущее европейской безопасности. В российских эфирах даже звучал тезис о том, что европейцы должны быть не участниками договоренностей, а их объектом.

Для обоснования таких претензий пропагандисты упоминали разделение Европы на сферы влияния после Второй мировой войны. Они критиковали Михаила Горбачева и Бориса Ельцина за утрату советского контроля над странами Центральной и Восточной Европы, а также повторяли утверждение, что НАТО якобы должно было прекратить существование после окончания холодной войны.

Цимбалюк напомнил, что распад Советского Союза был связан с глубокими внутренними проблемами, а не только с решениями отдельных руководителей. Несмотря на экономический кризис и утрату влияния, нынешняя российская пропаганда продолжает говорить так, будто Москва до сих пор может определять политику других государств. При этом она игнорирует самостоятельность европейских стран и изменения в международном соотношении сил.

Советский Союз развалился прежде всего потому, что был страной-банкротом в идеологическом плане. И не только в идеологическом. Тогда на территории России нечего было есть, а вы претендовали на Берлин. Вот это и называется разрывом между возможностями и желаниями,

– пояснил Цимбалюк.

Россия продолжает требовать возвращения к системе, в которой несколько больших держав решали бы судьбу других стран без их согласия. Однако вопросы безопасности Европы непосредственно касаются государств, входящих в ЕС и НАТО, поэтому реализовать соответствующие договоренности без их участия будет чрезвычайно сложно. Даже если Москва формально будет отказываться признавать это обстоятельство, она не сможет заставить европейские правительства выполнять решения, к принятию которых они не были привлечены.

Все эти разговоры о том, что Европу не допустят к переговорам, – чепуха. Без этого просто невозможно договориться, никакого результата не будет,

– подчеркнул журналист.

По сообщениям западных СМИ, одной из тем контактов Виткоффа и Кушнера с Путиным могло стать именно участие европейцев в предстоящих переговорах. Российские пропагандисты пытались представить это как необходимость получить согласие Кремля, хотя без поддержки европейских государств невозможно реализовать значительную часть потенциальных договоренностей по Украине.

Российская пропаганда признала роль Украины в Европе

Несмотря на попытки Кремля отстранить европейцев от переговорного процесса, в одном из российских пропагандистских эфиров прозвучал показательный тезис. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Константин Симонов фактически признал, что Европа уже представлена за столом переговоров благодаря Украине. Он объяснял это тем, что украинское государство получает значительную поддержку от Европейского Союза и Великобритании, а значит, не может игнорировать позицию своих партнеров.

Для Цимбалюка важным стало не только само формулирование, но и то, что оно прозвучало на российском телевидении. Кремлевская пропаганда годами убеждала собственную аудиторию, что Украина не играет самостоятельной политической роли, а ее будущее будут определять Москва и Вашингтон. Теперь российские комментаторы вынуждены признавать, что позиции Киева и европейских столиц напрямую связаны между собой.

Шах и мат. Это настоящее прозрение, я просто в восторге. Буквально нужно было дотянуться до Омского нефтеперерабатывающего завода, чтобы это наконец дошло до масс,

– прокомментировал Цимбалюк.

В то же время российские пропагандисты продолжают настаивать, что Москва должна получить новые гарантии безопасности от Европы. Среди требований вновь появляются идеи ограничить военное присутствие НАТО и заставить европейские государства пересмотреть собственные оборонные планы. Однако европейская позиция, которую обсуждали в российском эфире, предусматривает прежде всего прекращение огня по линии фронта, а не выполнение старых кремлевских ультиматумов.

Журналист обратил внимание и на смену тем в российском информационном пространстве. В ходе длительного обсуждения переговоров пропагандисты почти не упоминали Донбасс, хотя ранее Кремль постоянно представлял его полный захват как одну из ключевых целей войны. Для Цимбалюка это особенно показательно, поскольку российские войска так и не смогли установить контроль над всей Донецкой областью.

Я пересмотрел 60 минут ненависти к Украине, которые теперь растянулись уже на 120 минут. Они ни разу не упомянули о Донбассе. Думаете, это случайно?

– отметил журналист.

При этом российские представители, по словам Цимбалюка, привезли на переговоры в Абу-Даби карты Донецкой области, на которых обозначили как подконтрольные России даже те территории, которые ее армия не смогла захватить. Такие карты не меняют фактической ситуации на фронте, где Силы обороны Украины продолжают удерживать украинские позиции. Россия может пытаться создавать собственную версию территориальных завоеваний для дипломатических переговоров, но реальную линию контроля определяют военные действия, а не отметки на бумаге.

Четыре пункта нового плана США

После переговоров в Абу-Даби западные СМИ начали сообщать о возможном документе, касающемся новой системы европейской безопасности. По их данным, американские представители могли привезти в Москву план, состоящий из четырех пунктов. Однако полный текст документа не был обнародован, а информация о его содержании основывалась на сообщениях журналистов со ссылкой на неназванные источники.

Цимбалюк подчеркнул, что без доступа к документу невозможно установить, какие положения стороны действительно согласились обсуждать. В то же время само содержание обнародованных предложений заслуживает внимания, поскольку часть из них существенно отличается от требований, которые Россия выдвигала перед полномасштабным вторжением.

Первый вероятный пункт предусматривает возобновление формата диалога между Россией, США и Европой. В качестве возможной модели рассматривается Совет Россия – НАТО, созданный в 2002 году. Этот механизм фактически перестал функционировать после российской агрессии против Украины в 2014 году, когда Москва оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе.

Российские пропагандисты представляли возможное возобновление переговорной площадки как дипломатический успех Кремля. Но создание такого формата не означает, что Альянс согласится выполнять российские требования по сокращению военного присутствия или пересмотру оборонной политики европейских государств. По мнению Цимбалюка, НАТО может согласиться на консультации, не беря на себя обязательств, которые ограничат его возможности.

Давайте создадим дискуссионный клуб. Хорошо, нет проблем. Но если кто-то думает, что НАТО сократится или Россия сможет указывать европейским странам, как им строить собственную безопасность, – нет. Эти требования просто проигнорируют,

– убежден Цимбалюк.

Второй пункт касается возможных гарантий безопасности Украины. По версии американских СМИ, могут обсуждаться механизмы, аналогичные четвертой и пятой статьям Североатлантического договора. Четвертая статья предусматривает консультации союзников в случае угрозы их безопасности, а пятая касается коллективной обороны. При этом предложенный механизм якобы не предусматривает формального вступления Украины в НАТО.

Для Кремля сам факт такой дискуссии является неудобным, ведь полномасштабное вторжение Россия оправдывала, в частности, стремлением не допустить расширения НАТО и укрепления военных связей Украины с Западом. Теперь возможные гарантии для Киева, по сообщениям, сравнивают с ключевыми принципами безопасности Альянса.

Это и есть фиаско российской внешней политики. Это говорит о том, что Украину они не завоюют. И ради этого нужно было начинать полномасштабное вторжение?

– сказал журналист.

В то же время даже такие международные гарантии не могут полностью заменить украинские оборонные возможности. Цимбалюк напомнил о Будапештском меморандуме и рисках соглашений, которые зависят от политической воли иностранных правительств. Президенты и главы государств сменяются, а Россия может сохранять намерение возобновить агрессию, поэтому Украина должна иметь собственные средства сдерживания.

Мы не будем рассчитывать на какую-то пятую статью. Для нас ключевой момент – Вооруженные Силы Украины: боеспособные, с оружием, бомбами и ракетами, в частности нацеленными на Москву. Тогда есть шанс, что режим прекращения огня некоторое время будет действовать,

– пояснил Цимбалюк.

Журналист также не согласился с аргументами российских комментаторов о том, что у Украины якобы нет средств для членства в НАТО. Он обратил внимание, что членские взносы нельзя сравнивать с реальными расходами государства на оборону. Украина уже направляет на собственную армию огромные ресурсы, а ее способность самостоятельно противостоять России остается гораздо важнее формального участия в международных структурах.

Европа укрепляет оборону вместо уступок России

Третий пункт вероятного американского плана касается финансирования НАТО и дальнейшей роли США в европейской обороне. По сообщениям, Вашингтон стремится сократить часть собственных расходов, тогда как европейские государства должны увеличить оборонные бюджеты, потенциально до 5% ВВП. При этом военное присутствие Альянса в Европе должно сохраниться.

Российская пропаганда пыталась представить такое предложение как возможный дипломатический результат переговоров с Кремлем. Однако Цимбалюк обратил внимание на противоположный эффект: европейские страны будут увеличивать финансирование собственных армий и оборонных предприятий. Вместо сокращения военного потенциала НАТО, которого требовала Москва, Европа получает дополнительный стимул для его развития.

Четвертый пункт предусматривает участие европейских государств в переговорном процессе. Кремль продолжает сопротивляться полноценному вовлечению Европы, но ее финансовая, военная и политическая поддержка Украины напрямую влияет на перспективы любых договоренностей. К тому же вопросы новой системы безопасности касаются не только Украины и России, но и всех государств, на которые распространяются соответствующие предложения.

В российских эфирах в то же время обсуждали возможность ограничения численности ВСУ и присутствия сил НАТО в Украине после прекращения боевых действий. В частности, упоминали вариант, при котором украинской армии могли бы разрешить оставить около 800 тысяч военнослужащих. Но сама постановка вопроса о том, сколько человек должно служить в украинской армии и каким вооружением она может пользоваться, вызвала резкую реакцию Цимбалюка.

Численность украинской армии и ее вооружение мы не будем обсуждать с россиянами. Я в этом абсолютно убежден. Нам пятая статья не нужна, нам ее мало,

– подчеркнул журналист.

Он напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия требовала гораздо более масштабного сокращения украинской армии – до 60 тысяч человек. Сейчас подобные ограничения выглядели бы особенно опасными, поскольку Москва не отказывается от своих территориальных претензий. Без достаточного количества военных и современного вооружения даже формально выгодные международные соглашения не смогут гарантировать Украине безопасность.

Кроме того, в переговорном процессе остается вопрос о возможном присутствии военных контингентов НАТО на украинской территории. Российская сторона использует эту тему для новых обвинений в адрес Европы, хотя именно Кремль продолжает требовать ограничений, которые ослабляли бы обороноспособность Украины. Цимбалюк не считает, что такие ультиматумы могут стать основой для надежного прекращения огня.

Территориальные требования Кремля наталкиваются на сопротивление ВСУ

В ходе обсуждения переговоров российские пропагандисты подняли вопрос о возможном обмене территориями. Речь шла об оккупированных участках Харьковской и других областей, а также о районах, где Москва пыталась создать так называемую санитарную зону. В российских эфирах напоминали и об украинской операции в Курской области, после которой вопрос пограничной безопасности стал одним из важных элементов военного противостояния.

При этом представители российской пропаганды продолжали повторять тезис о том, что все территории, на которые ступил российский военный, должны оставаться под контролем Москвы. В качестве аргумента приводили установку российских флагов на захваченных землях. Однако Цимбалюк напомнил, что присутствие оккупационных войск и российской символики не означает необратимости территориальных изменений.

Оккупация есть оккупация. Но с этим российским флагом есть один нюанс. Его устанавливали на самой высокой точке Херсонской телебашни. Где сейчас эта российская тряпка в Херсоне? Ее нет. Только российские бомбы прилетают,

– напомнил Цимбалюк.

После освобождения Херсона Россия утратила возможность контролировать город, хотя ранее представляла его как часть своей территории. В то же время российская армия продолжает обстреливать правобережную Херсонскую область, демонстрируя, что ее территориальные претензии никуда не исчезли. Подобные угрозы, по мнению журналиста, будут сохраняться и в отношении других украинских регионов, если Кремль не откажется от агрессивной политики.

Отдельно Цимбалюк обратил внимание на ситуацию в Донецкой области. Несмотря на длительные наступательные действия, российские войска не смогли захватить всю область, а Силы обороны продолжают сдерживать противника. Это имеет непосредственное значение для переговоров, поскольку Москва не может представить свои максимальные территориальные требования как уже реализованные военные достижения.

Стратегически фронт остановился в Донецкой области. Мы это сделали. Силы обороны Украины это сделали. Это принципиально важный момент для переговоров,

– подчеркнул журналист.

В то же время он не берется прогнозировать скорое заключение всеобъемлющего мирного соглашения. Несмотря на позитивные заявления отдельных участников переговоров в Абу-Даби, полное содержание возможных договоренностей остается неизвестным. Нет и убедительных признаков того, что Кремль готов отказаться от территориальных требований и намерений ограничить оборонную способность Украины.

Одним из реальных результатов дипломатических контактов может стать большой обмен пленными, подготовку которого обсуждали после переговоров. Цимбалюк считает гуманитарное направление чрезвычайно важным, даже если оно не приведет к более широкому политическому соглашению. Но что касается перспектив прекращения боевых действий, решающими остаются обстановка на фронте и возможности украинской армии.

Шансы есть, но ключевой момент и ключевой переговорщик – Вооруженные Силы Украины. Они создают этот фон для переговоров,

– сказал Цимбалюк.

Если встреча американских представителей с Путиным не принесет практических результатов, война продолжится. По оценке журналиста, Украина и в дальнейшем будет расширять возможности нанесения ударов по российской территории, хотя продолжение боевых действий остается тяжелым испытанием для украинского общества. Пока Кремль не отказывается от своих требований, военная стойкость Украины будет определять ее позиции на дальнейших переговорах.

Цимбалюк о Балтийском флоте России и мирных переговорах: смотрите видео