Украине нужно искать союзников и разваливать ООН

россию следует выбросить из ООН и само собой из Совета безопасности. Время пришло, как в случае, когда Лига Наций исключила СССР за нападение на Финляндию.

Почему от ООН остались только скорлупа

И пора поднять ставки и сказать, что такая ООН никому не нужна. Если единственное, что она может, это сидеть с "умными" лицами на переговорах в Стамбуле по поводу украинского зерна, то такая ООН не просто не нужна – она опасна.

Актуальное Решение понравится не всем: несколько фактов о "зерновых переговорах"

Она создает ложное впечатление, что в этом мире есть цивилизованные правила, а Устав ООН еще что-то значит.

Карфаген должен быть разрушен

Необходимо искать союзников и разваливать ООН. Они быстро найдутся, а мы должны этот процесс возглавить.

Достойный внимания путин хочет устроить "кровавую баню" в Украине, но готов пойти на уступки

Есть полное право: и политическое, и прежде всего моральное. Иначе ООН и дальше будет покрывать в своем составе российский режим, совершающий преступление за преступлением. Преступников следует зачистить из всех международных организаций.

Актуальное – Кулеба рассказал о ходе переговоров по разблокированию вывоза украинского зерна из портов: смотрите видео