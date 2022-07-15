Чому від ООН залишилися тільки шкаралупа

І час підняти ставки й сказати, що така ООН нікому не потрібна. Якщо єдине, що вона може, це сидіти з "розумними" обличчями на переговорах в Стамбулі щодо українського зерна, то така ООН не просто не потрібна – вона небезпечна.

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Вона створює хибне враження, що в цьому світі є цивілізовані правила, а Статут ООН ще щось значить.

Карфаген має бути зруйнований

Потрібно шукати союзників і розвалювати ООН. Вони швидко знайдуться, а ми маємо цей процес очолити.

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Маємо повне право: і політичне, і насамперед моральне. Інакше ООН і далі покриватиме в своєму складі російський режим, який скоює злочин за злочином. Злочинців слід зачистити зі всіх міжнародних організацій.

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