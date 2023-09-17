Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков. По его словам, два диктатора почти наверняка пришли к согласию во взаимовыгодных переговорах.

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Зачем Путину сближение с КНДР

Информация о реалиях переговоров между Путиным и Ким Чен Ином крайне ограничена. Но большинство западных аналитиков связывают эту встречу с предстоящей волной мобилизации в России.

Несмотря на то, что российский военно-промышленный комплекс работает в обход санкций, армия агрессора испытывает существенный дефицит в отдельных номенклатурах оружия. Среди прочего, это касается бронежилетов, шлемов и стрелкового оружия, недостающих оккупантов.

"Северная Корея – это достаточно милитаризованное государство, имеющее большое количество военных запасов. Это связано с влиянием Советского союза и Китая на армию КНДР. Однако, кроме оружия прошлого столетия, в этом государстве нет ничего", – подчеркнул политолог.

Как возникла КНДР? В завершение 2 мировой войны Советский Союз оккупировал часть Корейского полуострова. После подписания капитуляции Японии на нем должно было образоваться независимое государство, однако вместо него возникло 2 правительства, каждое из которых считало легитимным только себя. Поэтому в 1950-м году началась кровопролитная Корейская война с участием США и Китая. Боевые действия продолжались больше 3 лет, во время которого контроль за полуостровом переходил из рук в руки, пока линия столкновения не установилась на 38-й параллели. С течением времени стороны прекратили боевые действия и Корейский полуостров остался разделенным на 2 страны. Однако, если Южной Корее удалось построить мощную и технологическую экономику, то Северная Корея законсервировала себя в состоянии тоталитарной страны. Именно поэтому КНДР является одним из немногих государств Азии, находящихся на грани голода.

Итоги встречи и чего достиг Ким Чен Ин

Диктаторам двух стран следует искать союзников через международную изоляцию. Поэтому можно предположить, что на встрече между Путиным и Кимом каких-то договоренностей добиться удалось.

Это может означать, что скоро северокорейское оружие может оказаться в российской армии. Вряд ли она сможет изменить ход войны, ведь эти запасы будут использованы для элементарного обеспечения оккупантов.

"Ким Чен Ын максимально зависим от Китая, и в ситуации, когда ситуация с безопасностью в регионе крайне непонятна, северокорейский диктатор пытается "разложить яйца в разные корзины" и усилить сотрудничество с Россией", – убежден Бронжуков.

Артем Бронжуков о русско-северокорейских переговорах: смотрите видео

Это может помочь Киму сбалансировать китайское влияние, по поводу которого существуют опасения, которые могут использовать во время гипотетической войны за Тайвань.

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